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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, ligde 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928'i ağırlıyor.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma olumsuz hava koşullarından dolayı saat 12:30'da başlayacak.

11 As futbolcusunu devre arasında gönderen Bucaspor 1928, zorlu Van deplasmanından puan yada puanlar alarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Vanspor Futbol Kulübü'de kötü gidişata bir dur diyip, yeni bir seri yakalamak için 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

VANSPOR FK– BUCASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vanspor FK – Bucaspor 1928 maçı Van'ın ulusal kanalı olan Van Tv'den canlı olarak yayınlanacak. Saat 12:30'da başlayacak olan maç, Van Tv'nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.