Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün ilk 8 haftalık istatistikleri dikkat çekiyor.

Oynadığı 8 karşılaşma sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2’de yenilgi alarak 12 puana ulaşan temsilcimiz Van Spor FK, yarın da deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

8 HAFTADA 6 GOL

Ligin ilk 8 haftalık gol istatistiklerinde İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün durumu dikkat çekiyor.

8 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran İmaj Altyapı Van Spor FK, şuana kadar ligde en az gol atan 5 takım arasında bulunuyor.

Bu istatistiğe karşın temsilcimiz ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkat çekiyor. 8 haftalık periyotta kalesinde sadece 6 gol görerek müthiş bir istatistiğe imza atan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün bu istatistikte kalecisi Çağlar Şahin Akbaba ve defansının çok büyük payı bulunuyor.

Van Spor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, en az gol yiyen takım olduklarını söylerken, ileri uçta gol yollarında daha etkili olmak için de çabaladıklarını vurguladı.