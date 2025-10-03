Ziyaret kapsamında konuşan ve ilk olarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosuna İsrail tarafından yapılan müdahaleye tepki gösteren Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, filo üyelerinin cesaretlerini tebrik etti.

Türkmenoğlu, ardından Van’daki yatırımlar ve şehirdeki projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Van’ın sağlık, sanayi, enerji, eğitim, kırsal kalkınma, ulaşım ve turizm alanlarında büyük bir değişim yaşadığını belirten Türkmenoğlu, şehirdeki kamu yatırımlarının sürdüğünü ve bölgesel kalkınmada hak ettiği konuma ulaşacağını vurguladı.

“TAMAMLANDIĞINDA TOPLAM UZUNLUĞU 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK”

Van’ın yıllardır beklediği çevre yolunda çalışmaların devam ettiğini belirten Türkmenoğlu, “2025 yılı bitmeden Erciş–Özalp hattı ile Edremit–Gürpınar bağlantısını açacağız. Böylece 29 kilometrelik bir bölüm hizmete girecek. 2026’da ise İpekyolu hattı tamamlanacak ve yolun toplam uzunluğu 60 kilometreye ulaşacak.” dedi.

“VAN–ŞIRNAK YOLU TİCARİ CANLILIK GETİRECEK”

Van–Şırnak yolunun yapımına da değinen Milletvekili Türkmenoğlu, “Proje tamamlandığında mevcut 391 kilometrelik mesafe 180 kilometreye düşecek. Bu yol, Van ile Şırnak arasında hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de ticari canlılık getirecek. Şu anda 111 kilometresi tamamlandı. Tünel ve viyadük çalışmalarının sürdüğü bölümler coğrafi olarak zorlu olsa da adım adım ilerliyoruz.” diye konuştu.

“VAN, ÇEVRE İLLERE HİZMET VERECEK BİR SAĞLIK ÜSSÜ HALİNE GELECEK”

Van’ın sağlık yatırımlarını da anlatan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Şehirde mevcut 3.104 yatak kapasitesini yeni yatırımlarla 6.000’in üzerine çıkaracağız. Van’a şehir hastanesi kazandıracağız. Bunun yanı sıra YYÜ yerleşkesinde 500 yataklı bir hastane daha yapılacak. Hedefimiz, Van’ı yalnızca kendi halkına değil, çevre illere de hizmet verecek bir sağlık üssü haline getirmek. Ayrıca Van, genç nüfusuyla dikkat çeken bir şehir. Biz de gençlerimizin hem akademik hem sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Spor alanında da yatırımlarımız devam ediyor. Yeni stat projeleri ve spor tesisleriyle gençlerimizi her alanda destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GELİNCİK SINIR KAPISI VAN’A TİCARİ CANLILIK KATACAK”

Türkmenoğlu, İran ile sınır kapılarının rehabilitasyonu ve yeni kapı açılması çalışmalarından da söz etti. Türkmenoğlu; “Gelincik- Kuzareş sınır kapısının yer tespitini yaptık. İki ülkenin teknik heyetleri, sınırda gümrük sahalarının konumlandırılması ve geçişlerin düzenlenmesi konusunda yoğun bir çalışma yürüttü. Mutabakat zaptı imzalandı ve önümüzdeki süreçte Gelincik-Kuzareş Kapısı’nın açılması için start verdik. Bu, Van’a ticari canlılık katacak ve şehrimizi bir ticaret merkezi haline getirecek” diye kaydetti.

“VAN’A 552 MİLYAR YATIRIM YAPILDI”

Türkmenoğlu, 24 yılda Van’a yapılan yatırımlar miktarına ilişkin de, “Bugüne kadar hükümetimiz döneminde 552 milyar lira yatırım yapıldı. Bu, Van’ın stratejik önemini gösteriyor. Şehri hak ettiği noktaya taşımak için gayret göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

“VAN KALESİNDE YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR”

Van’ın tarihi ve kültürel değerlerini koruma ve turizme kazandırma projelerini anlatan Türkmenoğlu, “Kentsel dönüşümde tarihi Van Kalesi çevresini ihya ediyoruz. Sur içi ve sur dışı projelerle Ulu Cami, Kızıl Cami, Abbas Ağa Camii, hamamlar ve anıtları restore ediyoruz. Yürüyüş yolları ve karşılama meydanlarıyla bölge turizme kazandırılacak. Sur dışında gastronomi atölyeleri, dokuma, çini, ahşap ve butik otellerle yeni bir şehir kuruluyor” şeklinde konuştu.

“VAN’A HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Türkmenoğlu, tüm yatırımların Van’ın geleceği için olduğunu belirterek konuşmasını şöyle tamamladı: “Van büyüdükçe bölge büyüyecek. Ulaşım, sağlık, eğitim, turizm ve sanayi yatırımlarımız şehrimizi bölgenin merkezi haline getirecek. Bizim tek amacımız Van’a hizmet etmektir. Bu hizmetler sayesinde Van, sadece Doğu Anadolu’nun değil, tüm Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak.”

Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun Vangölü Gazeteciler Cemiyeti ziyareti, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.