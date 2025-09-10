Vanspor Store mağazasını dijitale taşıyan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, şimdi de YouTube kanalı açmaya hazırlanıyor.

Takıma dair özel antrenmanlardan kesitler, özel röportajlar, maç öncesi - maç sonrası görüntülerin paylaşılacağı YouTube kanalının yakın zamanda açılacağı bildirildi.

Van Spor'dan yapılan açıklamada; "Takımımız dijital dünyada büyümeye devam ediyor.

Şimdi de YouTube kanalımız üzerinden sizlere daha yakın olacağız! Çok yakında;

•Antrenmanlardan özel görüntüler,

•Futbolcularımızla röportajlar,

•Maç öncesi ve sonrası hikâyeler,

•Kamera arkasından samimi anlar… ve çok daha fazlası resmî YouTube kanalımızda sizlerle buluşacak. Bizi takipte kalın, bu heyecanın bir parçası olun!" denildi.