Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 141'i çocuk olmak üzere 404'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 26'sı çocuk 126 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi havaya uçurdu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu çok sayıda askeri araçla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti güneyinde bulunan Kefr Abuş köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri köyün merkezinde bulunan ve İsrail hapishanelerinde tutulan Abdullah ve Abdurrahman Zafir'in ailesine ait 3 katlı evi kuşattı.

Evin içindekileri zorla evden çıkaran İsrail askerleri, evin üçüncü katındaki dairenin içine patlayıcılar yerleştirerek evi havaya uçurdu.

İsrail, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada Filistinli tutukluların ailelerinin yaşadığı evlere el konulacağını ve evlerin yıkılacağını bildirmişti.

İsrail, 24 yaşındaki Abdullah Zafir'i Haziran 2024'te, 23 yaşındaki kardeşi Abdurrahman'ı ise Eylül 2024'te gözaltına aldı.

Filistinli kardeşler, gözaltına alınmalarından bu yana yargılanma olmadan İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde de İsrail askerleri bir Filistinlinin evini havaya uçurdu.

Tubas'a baskın düzenleyen İsrail ordusu, daha önce öldürdüğü Muhammed Derağime'nin ailesinin kaldığı eve zorla girerek patlayıcılar yerleştirdi.

İsrail askerleri Derağime'nin evini havaya uçurdu.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde de İsrail ordusunun hedefinde bir Filistinlinin evi vardı.

İsrail askerleri Cenin'in el-Merah Mahallesine baskın düzenledi.

Bir evi kuşatan İsrail askerleri, evdekilere teslim olmalarını söyleyerek eve ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin Merah Mahallesine düzenlediği baskında ateş açarak sırtından yaraladığı 14 yaşındaki Filistinli çocuğun hastaneye götürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Cenin'in çeşitli mahallelerine konuşlanması sebebiyle Cenin Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin güvenliği için eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze kentini harabeye çevirme tehdidi

Yisrael Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hamas'ı tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı, tüm esirleri serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Hamas'ı "yok edeceklerini ve Gazze kentinin harabeye döneceğini" ifade etti.

Tel Aviv yönetimi, kara saldırılarına hazırlandığı Gazze kentinde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hava saldırılarıyla yıkmaya başladı.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze kentinde şehrin simgesi olan çok sayıda yüksek katlı bina yıkıldı.

Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 605 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 319 kişi de yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da engelli bir Filistinliyi yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah kentinin doğusundaki Yebrud beldesine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırgan İsrailliler, Yebrud'da engelli Salih Şefik'e saldırarak başından yaraladı.

İsrail ordusu da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının ardından Yebrud'a baskın düzenledi.

İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru gaz ve ses bombaları attı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.