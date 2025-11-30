Türkiye'ye gelişinin dördüncü gününüde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere kaldığı St. Esprit Katedrali'nden sat 09.15 sıralarında haraket etti.

Saat 09.20’de Patriklik Kilisesi'ne gelen Papa kendisini bekleyen din adamları ve yoğun güvenlik önlemleri arasında içeri girdi. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Papa 14. Leo ayinin ardından saat 10.00 sıralarında Kumkapı'dan ayrıldı. Papa 14. Leo daha sonra Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket etti.