Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ateşkesten bu yana bölgede yaşanan ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 591 ihlalin gerçekleştiği, bu ihlaller kapsamında çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 903 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail işgal güçlerinin, yürürlüğe girmesinin üzerinden 50 günü aşkın süre geçmesine rağmen ateşkes kararını ciddi ve sistematik şekilde ihlal etmeye devam etmesini kınandı; bu durumun uluslararası insancıl hukukun ve anlaşmaya ek insani protokolün açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırı ve baskınlarda ise 38 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İhlaller kapsamında Filistinlilere, evlere, yerleşim bölgelerine ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 164 kere doğrudan ateş açıldığı; yerleşim ve tarım bölgelerine 25 kara baskını gerçekleştirildiği, 280 bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Gazze'de ayrıca 118 ev ve sivil tesisin havaya uçurulduğu, bu saldırıların yıkımı genişletmeyi ve sivilleri toplu şekilde cezalandırmayı hedefleyen sistematik bir suç olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarını Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin ağır şekilde ihlali olarak nitelendiren Gazze'deki hükümet, bu ihlallerden doğacak insani ve güvenlik yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkeler ile anlaşmanın garantör taraflarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıları durdurmak için ciddi ve etkili bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin engellenmesi ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün maddelerine kesin ve tam şekilde uyması için zorlanması gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 70 bin 103'e yükseldi

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 70 bin 103'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 103'e, yaralıların sayısının 170 bin 985 olduğu aktarıldı.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın çeşitli bölgelerine saldırırken, savaş gemileri de kentin sahil kesimlerini vurdu.

Refah'ın kuzeydoğusundaki "Murac Ekseni" çevresinde konuşlanmış İsrail kara birlikleri de yoğun şekilde ateş açtı.

Han Yunus'un doğusundaki binalar ve ayakta kalan yapılar İsrail ordusu tarafından patlayıcılarla yıkıldı. Bölgede İsrail topçularının atışlarıyla sivillere ait evler ve diğer yapılar hedef alındı, helikopterlerden de rastgele ateş açıldı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kent merkezinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu mahallelerine saldırı düzenlerken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da helikopterlerden yoğun ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümet, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 354 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini" bildirmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İsrailliler, Batı Şeria'da 4 yabancı aktivisti yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gaspçı İsrailliler, sabah saatlerinde Ayn Duyuk'ta Filistinlilere destek için bulunan yabancı uyruklu aktivistlerin kaldığı eve saldırı düzenledi.

Saldırganlar, evde ikamet eden üç İtalyan ile bir Kanada vatandaşını yaraladı. Biri ağır yaralanan 4 aktivist tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan İsraillilerin yabancı aktivistlere ait cep telefonları ve pasaportlar da dahil olmak üzere evi yağmaladığı, eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

Yabancı aktivistlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları karşısında bölge halkına koruma ve destek sağlamak amacıyla birkaç gündür bedevi yerleşim bölgesinde kaldıkları ifade edildi.

Bunun yanı sıra, İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin Yasuf beldesine baskın düzenledi.

Beldede Filistinlilere ait 4 araca saldırarak zarar veren İsrailliler, olay yerinden kaçtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eriha'nın kuzeyindeki Muarracat beldesinde ise İsrailli saldırganlar işine gitmekte olan bir Filistinlinin aracını durdurarak araca zarar verdi. Araç sahibi Filistinli, olay yerinden yaralanmadan uzaklaşmayı başardı.

Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabah saatlerinde beldenin kuzeyinde yaklaşık 40 dönümlük tarım arazisini sürmeye başladığını aktardı.

Tavafeşe, söz konusu arazinin, el koymaya zemin hazırlamak için sürüldüğünü ifade etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 13 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 766 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İsrail medyası: Netanyahu, siyaseti bırakma karşılığında af seçeneğini reddediyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun çevresinin, siyasi hayattan çekilmeyi içeren hiçbir adımın kabul edilmeyeceğini açıkça ifade ettiğini bildirdi.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmasının görev süresinin en kritik kararı olabilecek karmaşık bir dosya oluşturduğunu yazdı.

Başvuruda ne sorumluluğun kabulünün ne de pişmanlık ifadesinin bulunmasının değerlendirmeyi daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

Gazeteye göre Herzog, kamu yararı çerçevesinde koşullu af gibi seçenekleri inceleyebilir. Ancak Netanyahu'nun herhangi bir yükümlülüğü kabul etmeye yanaşmaması bu ihtimali zayıflatıyor.

Yargısal uzlaşı ihtimali

KAN’ın bir başka haberinde, Herzog'un Netanyahu ile savcılık arasında yargısal bir anlaşma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Böyle bir anlaşmanın Netanyahu'nun bazı suçlamaları kabul etmesini gerektirdiği, ancak Başbakan'ın buna hazır olmadığı belirtildi.

Sokak tepkisi

Herzog'un evinin önünde toplanan İsrailliler, Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise Herzog'un talebi henüz incelemeye başlamadığını, medyadaki iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Siyasi kutuplaşmayı derinleştiren dosya

İsrail medyasına göre, Netanyahu'nun af başvurusunun sonuçlanması haftalar sürebilir. Ülkede süreç, bir kesim tarafından hukukun üstünlüğüne darbe olarak görülürken, diğer kesim affın siyasi istikrar için gerekli olduğunu savunuyor.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na 14 sayfadan oluşan af talebinde bulunmuştu. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler, Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

İsrail devlet kanalı: İsrail ile Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

KAN'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Zini, pazar günü Mısır'a giderek Reşad ile görüştü.

Kaynak, bunun Zini'nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti olduğunu aktardı.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik temasların ele alındığı belirtilirken, müzakerelerin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan, 23 Kasım’da Hamas heyeti, Kahire'de Hasan Reşad ile yaptığı görüşmede, ateşkesin ikinci aşaması ve Gazze'deki genel durum hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamayı, esir askerlerin tüm cesetlerinin teslim edilmesi şartına bağlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de iki İsrailli askerin cenazesinin bulunduğunu iddia ederken, Hamas ise hayatta olan son 20 esirin ve hayatını kaybeden 28 esirin cesetlerinin tamamının teslim edildiğini belirtiyor.