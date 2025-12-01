Van Spor’da istifası kabul edilmeyen Hakan Kutlu, yaşanan süreci anlattı ve kendisine güvenenlere teşekkür etti .

İstifası kabul görmeyen Teknik Direktör Hakan Kutlu, yaptığı yeni açıklamada, “Öncelikle sözlerime, Serikspor maçı sonrası Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, futbolcu kardeşlerime ve kulüp personelimize; şahsım ve ekibimize gösterdikleri güven için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca istifa kararımın ardından sosyal medyadan gönderdikleri mesajlarla destek ve güvenlerini ifade eden her bir Vanspor taraftarına da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“DUYGUSAL BİR REFLEKSLE BÖYLE BİR KARAR AÇIKLADIM”

Birkaç hususu Van halkıyla açık yüreklilikle paylaşmak istediğini belirten Kutlu, “Öncelikle şunun çok iyi bilinmesini istiyorum: Van’da olmaktan, Vanspor’da görev yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Normal şartlarda istifa etmeyi asla düşünmezken, maç esnasında yaşanan taraftar tepkisi sonrası duygusal bir refleksle böyle bir karar açıkladım. Vanspor’da şu anda aslında geleceğin temelleri atılıyor ve doğal olarak bu geçiş dönemi sancılı ilerliyor. Valimiz Sayın Ozan Balcı’nın önderliğinde, Başkanımız Erol Temel ve Yönetim Kurulumuzun gayretleriyle ciddi bir tesisleşme hamlesi başlatıldı. Ancak bugün itibarıyla ne bir antrenman sahamız ne de kendimize ait bir tesisimiz var. Zor şartlar altında her gün stadyuma giderek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezon başında da yüksek maliyetli oyunculara yönelmedik; kulübümüze uzun vadede yük oluşturmamak adına daha düşük bütçeli fakat takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları kadromuza kattık.” ifadelerine yer verdi.

“UZUN YOLCULUKLAR SAKATLIK SAYISINI ARTIRDI”

Kutlu, açıklamasının devamında şöyle dedi; “Yaklaşık üç ay boyunca havalimanımızın kapalı olması nedeniyle 14–15 saatleri bulan zorlu deplasman yolculukları yapmak zorunda kaldık. Uzun seyahatler ve farklı zeminlerde gerçekleştirdiğimiz antrenmanlar, ne yazık ki sakatlık sayılarını artırdı. Buna rağmen son birkaç haftaya kadar hem oyun olarak hem de puan tablosunda hedeflediğimiz çizgiye büyük ölçüde ulaşmış durumdaydık. Tüm bu tablo, şikayet etmek için değil, verilen emeği ve yürütülen dönüşüm sürecini daha iyi anlatmak içindir. Çünkü güçlü mali yapısı, tesisleşmesi ve altyapısıyla kendi ayakları üzerinde durabilen bir Vanspor’un temelleri atılıyor. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak sorumluluğumuzu biliyor, eksiklerimizi görüp daha çok çalışmayı tek çıkış yolu olarak görüyoruz.”

“TARAFTARIN DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Hakan Kutlu açıklamasının son bölümünde ise taraftara özel teşekkürlerini iletti. Kutlu, “Bu süreçte en büyük gücümüzün Van halkı ve Vanspor taraftarı olduğunun farkındayız. Daha güvenle yarınlara bakabilmek için, eleştirileri yapıcı bir güç, desteği ise bize moral veren bir itici kuvvet olarak yanımızda hissetmek istiyoruz. Hep birlikte, daha güçlü, daha dirençli ve kendi kimliğini sahaya daha net yansıtan bir Vanspor’u inşa edeceğimize inanıyorum.” dedi.