Trendyol 1. Lig’de takımların transfer çalışmaları sürüyor. Ligde 2. Transfer ve Tescil Dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlarken, süreç 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında hedeflerini yukarıya taşımak isteyen takımlar yeni transferler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de, şu ana kadar 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Ligin 22. hafta karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren Vanspor’da, bir yandan da eksik görülen bölgeler için transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, takımın rekabet gücünü artırmak amacıyla devre arasında kadroya 2 yabancı ve 3 yerli futbolcu dahil etti. Van ekibi, Santeri Wainö Emil Hostikka, Batuhan İşçiler, Alper Emre Demirol, Oğulcan Çağlayan ve son olarak Kenneth Obinna Ma ile anlaşmaya vardı.

İŞTE VANSPOR’UN DEVRE ARASI TRANSFERLERİ

SANTERİ HOSTİKKA: Yabancı futbolcu transferinde ilk hamle, Finlandiya’nın Helsinki ekibinden Santeri Wainö Emil Hostikka oldu. Sol kanatta görev yapan 1997 doğumlu futbolcu ile 3 Ocak 2026 tarihinde 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Hostikka, 30 Haziran 2027’ye kadar Vanspor forması giyecek.

BATUHAN İŞÇİLER: İkinci transfer yerli bir isim oldu. Sol bek ve sol stoper mevkilerinde oynayan Batuhan İşçiler ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. 1995 İzmir doğumlu futbolcu, Serikspor Futbol A.Ş.’den transfer edilirken, daha önce Boluspor, Adana Demirspor ve Balıkesirspor gibi takımlarda forma giydi.

ALPER EMRE DEMİROL: Üçüncü transfer orta saha bölgesine yapıldı. Kırmızı siyahlı ekip, Fatih Karagümrük’ten Alper Emre Demirol’u kadrosuna kattı. 2002 doğumlu, İsveç’in Stockholm kentinde dünyaya gelen Demirol, İsveç U21 Milli Takımı’nın eski oyuncuları arasında yer alıyor. Genç futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: Dördüncü transfer, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Oğulcan Çağlayan oldu. Galatasaray’ın eski futbolcusu olan ve son olarak Arca Çorum FK forması giyen oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme yapıldı. 1996 Ankara doğumlu olan Oğulcan, daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Eyüpspor gibi birçok takımda görev aldı.

KENNETH OBİNNA MA: Şuana kadar beşinci ve son transfer ise yabancı kontenjanından geldi. Van ekibi, son olarak İspanya’nın Castellon kulübünde forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Kenneth Obinna Ma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 1998 doğumlu futbolcu, hücum hattına hız ve güç katmasıyla biliniyor.

TRANSFER SÜRECİ 6 ŞUBAT’TA BİTİYOR

İmaj Altyapı Van Spor FK, gerçekleştirdiği bu 5 transferle ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor. Yeni oyuncuların takıma uyum süreci ve sahaya yansıtacakları performans ise ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.

Öte yandan, devre arası transfer döneminin 6 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle yönetimin yeni transferler yapıp yapmayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.