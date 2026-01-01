İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin ilk devresini orta sıralara yakın bir yerde noktaladı. Temsilcimiz ligin ikinci devresinde üst sıraları hedefliyor.

CEDRIC RADARA GİRDİ

İyk devrede gösterdiği etkili performans ve attığı gollerle kısa sürede Vansporlu taraftarların gönlünde taht kuran Cedric, aynı zamanda Süper Lig ekiplerinin de radarına girdi. İlk devrede 18 maçta forma giyen golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Son haftalarda forvet hattında adeta devleşen Cedric, 18. haftada oynanan İstanbulspor A.Ş. karşılaşmasında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. 19. haftada ise 1 gol ve 1 asistle takımına önemli katkı sunmayı başardı. Son hafta mücadelesinde yakaladığı net pozisyonlarda takım arkadaşlarını da düşünerek pas vermeyi tercih eden Cedric, sporseverlerden takdir topladı.

GOL KRALLIĞINDA “BEN DE VARIM” DEDİ

Takımın en golcü ismi olan Cedric, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer aldı. Cedric, kaydettiği 10 golle, dört futbolcu ile birlikte aynı sırayı paylaştı.

Gol krallığı sıralamasında;

-Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler) 16 golle 1. sırada,

-Florent Hasani (Boluspor) 14 golle 2. sırada,

-Eren Tozlu (Erzurumspor FK) 11 golle 3. sırada,

-Giannini Salvatore P. Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK) 11 golle 4. sırada yer aldı.

10 golle ise şu isimler aynı sırayı paylaştı:

-Alfredo Kulembe Ribeiro (Sipay Bodrum FK)

-Ivan Cedric Bıkoe Embolo (İmaj Altyapı Van Spor FK)

-Olanrewaju Ayobami Kayode (Esenler Erokspor)

-Taulant Sulejmanov (Sipay Bodrum FK).

Dikkat çeken bir diğer detay ise Doğu illerinde yer alan 4 takımın futbolcularının, gol krallığı yarışında ilk 5 sıra içerisinde yer alması oldu.

VANSPOR’DA GOLLERİ KİMLER ATTI?

İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin ilk devresinde toplam 27 gol kaydetti.

Bu gollerin dağılımı şu şekilde:

-Ivan Cedric Bikoe Embolo: 10 gol

-Francesc Crespi Regis: 5 gol

-Bekir Can Kara: 2 gol

-Jefferson Nogueira Junior: 2 gol

-Medeni Bingöl: 2 gol

-Anestis Vlachomitros: 1 gol

-Emir Bars: 1 gol

-Mehmet Özcan: 1 gol

-Muhammed Çoksu: 1 gol

U19 takımında forma giyen Muhammed Çoksu, ilk devrenin son maçında oyuna sonradan dahil olup kısa sürede golle buluşarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk devrede Vanspor’un 9 futbolcusu toplamda 25 gol kaydederken, ligin ilk haftasında Boluspor forması giyen ve sonradan Vanspor’a transfer olan Naby Youssouf Qulare yanı sıra Erzurumspor FK maçında Matija Orbanic’in kendi kalesine attığı gol, kırmızı-siyahlı ekibin gol sayısını 27’ye yükseltti.