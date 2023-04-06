Grubunda 62 puanla ikinci sırada yer alan Vanspor, Pazar saat 15.00'te deplasmanda Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Siyahlı ekip güçlü rakibini mağlup ederek, puanını 65'e yükseltmek ve liderin puan kaybetmesini bekleyecek. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Van temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek, önümüzdeki hafta konuk edeceği lider Kocaelispor maçına moralli çıkmak istiyor.

Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, zorlu maçı kazanarak, istikrarlı gidişatını devam ettirmek istiyor. Grubunda oynadığı son 17 lig maçında 14 galibiyet ve 3 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 45 puan topladı. Son 12 maçta da kalesi gole kapatan Van temsilcisi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Van Bölge Gazetesi