Zorlu maratonda mücadele eden temsilcimizde 3 önemli futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Takıma önemli katkı sunana Bekir Can Kara, Erdi Dikmen ve Sebahattin Destici’nin yaşadığı sakatlığa ilişkin olarak kulüp tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada futbolcuların tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Bekir Can Kara’nın kontrollü olarak idmanlara başladığı kaydedilirken, Erdi Dikmen ile Sabahattin Destici’nin ise sahaya dönüş çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı;

“Bekir Can Kara: Sağ arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuz kontrollü takım idmanlarına başlamış olup, süreci sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda devam etmektedir.

Erdi Dikmen: Sağ arka adale bölgesinde kanama ve ödem tespit edilmiştir. Sahaya dönüş çalışmaları ve rehabilitasyon süreci, sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir.

Sabahattin Destici: Sol diz iç yan bağda evre 2A yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam etmektedir.”

Tüm oyuncuların tedavi süreçlerinin kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.