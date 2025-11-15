Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında SMS Grup Sarıyerspor ile İmaj Yapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maç sonunda her iki takım da PFDK’ya sevk edildi.

Ev sahibi ekibin sevk raporunda; “SMS Grup Sarıyerspor Kulübü’nün 07.11.2025 tarihinde oynanan SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Yapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, SMS Grup Sarıyerspor Kulübü idarecisi Serkan Torun’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 08.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, SMS Grup Sarıyerspor Kulübü teknik sorumlusu Servet Çetin’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 14.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, SMS Grup Sarıyerspor Kulübü futbolcusu Muhammet Ali Özbaskıcı’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

Vanspor’a ilişkin sevk raporunda ise; “İmaj Yapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 07.11.2025 tarihinde oynanan SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Yapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.