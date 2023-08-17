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Wanhaber

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Van Spor’da kamp çalışmaları sürüyor. Erzurum’da kampta olan Van Spor’da sıkı bir hazırlık dönemi yaşanıyor.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül nezaretinde çalışmalarını sürdüren Van Spor, hazırlık maçları da yaparak lig öncesi provalarını gerçekleştiriyor.

“ŞAMPİYONLUK SÖZÜ ALDIK”

Van Spor’un Erzurum’daki kampını yöneticiler de ziyaret etti. Futbolcular ve teknik heyetle görüşen yöneticiler idmanları da yerinde izledi.

Van Spor Futbol Kulübü yöneticilerinden ve aynı zamanda TFF Temsilcisi Fatih Sarp, futbolculardan şampiyonluk sözü aldıklarını belirtti.

Sarp, yaptığı açıklamada; “Biz futbolcu kardeşlerimizden sözümüzü aldık, şampiyonluk yemini ettik. Sıra sende Şanlı Vanspor Taraftarı. Şampiyonluk için kenetlen” vurgusu yaptı.

Umut Tarhan