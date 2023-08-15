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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Van Spor FK, geçtiğimiz sezon Çorum Futbol Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Emre Öztürk'ü renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon PLAY-OFF oynama şansı yakalayan kırmızı siyahlı ekip, yeni sezonda güçlü kadro ile şampiyonluğu göğüslemek istiyor.

Yaz transfer döneminde Burak Kavlak, Ahmet Özkaya, Abdulcebrail Akbulut, Medeni Bingöl ve Ahmet Eren gibi defans oyuncularını kadrosuna dahil eden Van Spor, bir stoperi daha kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu Çorum Futbol Kulübü'nde geçiren Emre Öztürk, çıktığı 30 lig maçında 1 gol kaydetti. 30 yaşındaki tecrübeli stoper geçen sezon Çorum FK ile çıktığı maçlarda istikrarlı gidişatı ile taktir toplarken, Öztürk'ün Van Spor'a katkı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca sol bek pozisyonunda da oynayabilen oyuncunun, maçlardaki rotasyona göre bu mevkide de oynayabileceği belirtiliyor.

Van Spor'un yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçında oynattığı genç stoper Ahmet Özkaya'nın, performansından kaynaklı Emre Öztürk'ün transfer edildiği öğrenildi.