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WanHaber - ÖZEL

Basın toplantısında, toplu taşımadaki sorunlar, çevre yolu ve kira fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

HÜDA PAR Van İl Başkanlığı haftalık rutin basın toplantısını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen basın toplantısında HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan açıklamalarda bulundu.

"DENETİM YOK"

Kentteki toplu taşıma araçlarına haddinden fazla yolcu bindirilmesini eleştiren Tasan, "Şehir içi ulaşım araçları, sarı minibüsler ve hat minibüsleri ayakta duran yolcu sayısından fazla yolcu aldığı için hem insanların yetişmesi gereken yerlere zamanında yetişememesine, hem de yolcular arasında sıkışma ve ezilmelere yol açmaktadır. Daha fazla kar etmek için adeta yolcuları üst üste binercesine araçlara bindirmek insani olmadığı gibi maalesef bu konuda da bir denetim söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"ŞOFÖRLER YAŞLILARI GÖRDÜĞÜ HALDE ALMIYOR"

Şoförler tarafından yaşlıların minibüslere alınmadığını, bunun da vicdani bir durum olmadığını belirten HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan: "Maalesef şoförlerin yaşlıları gördüğü halde araçlara almamalarına çoğumuz şahit olmuşuzdur. Bunun yakışık bir durum olmadığını hatırlatma gereği bile duymuyoruz. Her birimizin babası, dedesi ve nenesi olma olasılığı yüksek olan bu insanları o güneş altında bekletme insani ve vicdani bir durum değildir" şeklinde konuştu.

"TRAFİKTE CİDDİ SIKIŞMALAR VE UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR"

Van'daki trafikte ciddi sıkışmalar olduğunu söyleyen HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, "Türkiye’de nüfus yoğunluğu bakımından 19. büyük ili olmasına rağmen çevre yolunun olmaması ve her gelen valinin ilk uğradığı yer olmasına rağmen on yıla yakındır bitirilemeyen çevre yolu şehrimizdeki trafik sorunlarının ana nedeni olmaya devam ediyor.

Özellikle ilimizin bir çok noktasında kot farkı nedeniyle çok ucuz ve küçük paralara mal edilebilecek alt ve üst geçitler yapılmadığı için trafikte ciddi sıkışmalar ve uzun kuyruklar oluşuyor. Alternatif yolların olmaması, Maraş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde belli saatlerde trafik akışının durma noktasına geldiğini hepimiz esefle seyrediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YÜZDE 25 KARARI UYGULANMIYOR"

Devletin belirlediği yüzde 25'lik kira artış oranının uygulanmadığını vurgulayan Tasan, "Maalesef kira son zamanların en büyük sorun olmaya devam etmektedir. Devletin konutlar için belirlemiş olduğu yüzde 25 kira artış oranını hemen hemen hiç kimse uygulamıyor desek yerinde olur.

Tabi yeni yollar da bulunmuş. Bununla alakalı kirasını ucuz bulan bütün ev sahipleri farklı bahanelerle eski kiracıyı çıkarıp yeni kiracı alarak fiyat güncellemesi yapmaktadır. Maalesef bundan dolayı da vatandaşlarımız ciddi manada mağdur durumda.

Kiralar aldı başını gidiyor ve buna müdahale eden de yok tabi. Bu işin bütün günahı yöneticilerde mi diye sorarsanız bizce bu konuda yöneticiler kadar ev sahipleri de suçlular. Her ne kadar piyasadaki fiyatlar enflasyondan dolayı yükselse de bizlerin insani ve islami olarak sorumluluklarımızı bilerek hareket etmek zorundayız ve fiyatları dengelememiz lazım" dedi.

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