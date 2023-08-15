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Daha önce Plan ve Proje Müdürlüğü, DAKA Teknik Destek Programı bünyesinde başvurusunu gerçekleştirmiş olduğu “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” isimli eğitim projesinin kabulü ile belediye personellerine eğitim semineri verilmişti.

Personellerden gelen yoğun talep ve sorular üzerine Belediye Başkanlığı tarafından taşınır mal yönetmeliği hakkında da eğitim semineri düzenlendi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen sertifikalı eğitim semineri programı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe Mali Planlama Anabilim Dalı Akademisyeni Prof. Dr. Duran Bülbül tarafından verilmeye başlandı.

Eğitim programında Prof. Dr. Duran Bülbül; Demirbaşlar, harcama birimi, harcama yetkilisi, hurda, sanal ambar, taşınır kodu, envanteri yapılan taşınırların muhasebe birimine bildirilmesi gibi konu başlıklarını ele alarak örnekler ve betimlemelerle personellere detaylı bir şekilde aktardı.

Günde toplam 6 saat süren eğitimin 18 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edeceği ve eğitim sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verileceği belirtildi.İha