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İpekyolu Belediyesi tarafından her ay düzenlenen kitap tahlil programı İpekyolu Emekli Evi, Ahmet Çam Parkında gerçekleşti. Bu ayki programda, Abbas Sayar'ın "Yılkı Atı" romanını tahlil edildi.

“Okumak Nefes Almaktır” sloganıyla düzenlenen programda, katılımcılar hem kitap hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu hem de kendilerini ifade ederek topluluk önünde konuşma pratiği yapma imkanı elde ettiler.

konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sayede, katılımcılar hem keyifli bir sohbet ortamında kitap tahlili yapma imkanı buldular hem de sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı yakaladılar.

Kitap tahlil programlarımız, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına ve kültürel gelişimin desteklenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Her ay farklı bir kitabın tahlil edildiği bu programlarımıza tüm kitapseverleri davet ediyoruz.

Öğrenmek ve kendini geliştirmek için okumak kadar önemli bir uğraş daha yoktur. Okumak, yeni dünyalara açılan bir kapı, hayal gücünü besleyen bir kaynaktır” ifadelerine yer verildi.

Programa çeşitli ikramlar da ücretsiz olarak sunuldu.iha