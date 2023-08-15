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Kısa süre önce Genel Merkez Yürütme Kurulu (GMYK) kararıyla DEVA Partisi Van İl Başkanı olarak atanan Erkan İrven bir basın açıklaması yaptı.

Başkan İrven, liyakatli kadrolarla partiyi büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Tarafıma Van il başkanlığı görevini tevdi eden başta Sayın Genel Başkanım Ali Babacan Beyefendi olmak üzere, Genel Merkez Yürütme Kurulu'nun değerli üyelerine teşekkür ederim.

Bu kararın partimizin kuruluşundan bu yana yanımızda yer alan görev yapmış tüm kıymetli yol arkadaşlarıma ve saygıdeğer Van halkına hayırlı olmasını dilerim. Çıktığımız bu onurlu yolda, temel insan hak ve hürriyetleri ışığında güzel Van'ımıza her yönüyle gece - gündüz hizmet edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

DEVA Partisi Van il ve ilçe teşkilatlarımızı zenginleştirerek yeni yüzlerle kolektif bir anlayışla, istişareye değer veren çalışkan, dürüst liyâkatli ve cesur hemşerilerimizle birlikte partimizi büyüteceğiz." dedi.

"HALKIMIZA KARŞI OLAN BORCUMUZU ÇOK ÇALIŞARAK ÖDEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan'ın herkesi kucaklayan, demokrasiye inanan bir lider olduğunu vurgulayan İrven, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Demokrasi ve Atılım partisi; özgürlükçü, demokrat Türkiye’nin ana akım partisidir.

Türkiye toplumuna emanet edilmiştir. Partimize Van halkı ve Türkiye sahip çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Deva Partisi Genel başkanı Sayın Ali Babacan tertemiz geçmişiyle, demokrasiye olan inancıyla, herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan, halkını kandırmayan ülkenin refahı, zenginliği ve mutluluğu için çaba sarf eden bir liderdir. Genel Başkanımızın ön açıcı direktifleriyle, halkımıza karşı olan borcumuzu çok çalışarak ödemeye çalışacağız.

Kendimize ve insanımıza güveniyoruz. Van halkına karşı siyasette dürüstlüğü vadediyoruz. Allah kadim Van halkına karşı bizleri mahcup etmesin. Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım" sözleriyle noktalıyor, canımızdan aziz bildiğimiz tüm Vanlı hemşehrilerimize ve siz değerli basın mensuplarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

GAZETEVAN