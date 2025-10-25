Vanspor’a desteklerinin tam olduğunu belirten ve 1. Ligde başarılar dileyen Vali Ozan Balcı, “Vansporumuza hibrit sahalar, FİFA standartlarında çim sahalar ve sosyal tesisler yapıyoruz. Bu sahalarımız ve sosyal tesislerimiz bitince Vansporumuzun alt yapısına büyük katkı sağlamış olacağız” dedi.

Vali Ozan Balcı, yapımı süren Vanspor tesislerini inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Balcı, “Her zaman bütün olanaklarımızla sporun ve sporcunun yanındayız. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla inşallah ileriki dönemlerde Van’ın gençleri, çocukları çok güzel başarılara imza atacak. Spor alt yapısını güçlendirmek için neler yapıyoruz? 26 tane spor salonunu bitirdik, 16 tane yüzme havuzunu bitirdik. 200 okul bahçesine halı saha yaptık, 300 okul bahçemize voleybol-basketbol sahası yaptık” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı; “Edremit İlçemize buz pateni sarayımız bitmek üzere, İpekyolu Bostaniçi mahallesinde 2000 kişilik spor salonumuz hızla tamamlanıyor, 2 sporcu fabrikasını tamamladık gençlerimizin hizmetine açtık. Amatör spor kulüplerine ve okul sporlarına destek veriyoruz. Spor Van projesini başlattık. Amacımız her çocuğun bir spor dalını yapması yada iyi bir izleyicisi olması. Bir yandan altyapıyı güçlendirirken, bir yandan da malzeme desteği veriyoruz. İnşallah Vanımızın gençleri, çocukları kısa ve orta vadede bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda çok güzel başarılara imza atacak. Tesislerimiz Van'ımıza, Vansporumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.