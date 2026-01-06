Devre arasını verimli bir şekilde geçirerek ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 9 Ocak’ta Van Atatürk Şehir Stadı’nda Boluspor’u konuk edecek.

Ligin ilk maçında deplasmanda rakibini yenerek sezona 3 puanla başlayan kırmızı – siyahlılar, ligin ikinci devresine de yine 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

Yeni transferlerin de forma şansı bulması beklenen mücadele 9 Ocak Cuma günü saat 14.30’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Maç öncesi son eksiklerini tamamlamaya çalışan Van Spor FK, Antalya’daki kamp çalışmalarını tamamlayarak geleceği Van’da maç öncesi son hazırlıklarını burada gözden geçirecek ve taraftarı önünde sahaya çıkacak.