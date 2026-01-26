Sezon genelinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, özellikle son haftalarda ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla dikkat çekiyor.

Ligin ilk devresinin son iki maçını galibiyetle tamamlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk maçında sahasında Boluspor’a 1 – 0 mağlup oldu. Ardından Esenler Erokspor ile deplasmanda berabere kalan temsilcimiz, 22. hafta maçında da sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK’yı farklı mağlup etmeyi başardı.

İLK DEVRE GALİBİYETLE KAPATILDI

İlk devrenin son iki haftasında biri deplasman, biri iç saha olmak üzere iki maça çıkan Van ekibi, bu karşılaşmaları farklı skorlarla kazanarak önemli bir moral yakaladı.

Deplasmanda, evinde mağlubiyeti bulunmayan İstanbulspor A.Ş.’yi 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ilk devrenin son maçında ise sahasında Atakaş Hatayspor’u 4-0 gibi net bir skorla geçerek devreyi galibiyetle tamamladı.

2. DEVREYE MAĞLUBİYETLE BAŞLANDI

İkinci devrenin ilk haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada ise talihsiz bir yenilgi yaşayan Van ekibi, soğuk hava ve kötü zemin şartlarında oynanan maçta Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

21.hafta mücadelesinde deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, zorlu maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan ekledi.

22.haftada ise İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk etti. Taraftarı önünde adeta devleşen Van ekibi, rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Temsilcimiz Van ekibi, ilk devrede oynanan maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

VAN EKİBİ 11. SIRADA YER ALIYOR

Ligin son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 10 puan toplamış oldu. Son galibiyetle birlikte Van Spor FK, puanını 31’e yükseltti ve ligde 11. sıradaki yerini korudu. Böylece son 5 haftada 10 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, yeniden üst sıralar için umutlandı.

İKİNCİ DEVRENİN İLK 3 MAÇINDAN 4 PUAN

İstatistiklere bakıldığında; Van ekibi ilk devrenin ilk üç maçında Boluspor’u 3-2, Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etmiş, Iğdır FK ile ise berabere kalarak 7 puan toplamıştı. İkinci devrede ise aynı rakiplerle oynanan maçlarda Boluspor’a mağlup olan, Esenler Erokspor ile berabere kalan ve Iğdır FK’yi 3-0 yenen temsilcimiz, bu üç karşılaşmadan 4 puan çıkardı.

İmaj Altyapı Van Spor FK, ligde geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 31 puan ve 9 averajla 11. sırada yer aldı.

VANSPOR, BANDIRMA SPOR’A KONUK OLACAK

Van ekibi, 23. hafta mücadelesinde ise deplasmanda Bandırma Spor’a konuk olacak. Yeni transferleriyle daha iddialı bir performans sergilemeyi hedefleyen kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.