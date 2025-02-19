Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta iyi bir ivme yakalamışken son 3 haftada 7 puan kaybı yaşayarak bu ivmeyi kaybeden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Pazar günü sahasında Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, 3 haftalık kazanamama hasretine son vermek ve yeniden çıkış yakalamak istiyor.

2. devreye iyi başlayarak üst üste 3 galibiyet alan Artı Değer Van Spor FK, ardından son 3 maçında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirveden bir adım uzaklaştı ve 5. sıraya yerleşti. Galibiyet özlemi çeken Van ekibi taraftarsız oynayacağı karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

1 MAÇ TARAFTARSIZ OYNAMA CEZASI

Van ekibi, Pazar günü evinde oynayacağı Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçında, cezası bulunduğu için taraftarsız oynayacak. Van Spor FK, 22. hafta maçında evinde karşılaştığı Menemen Futbol Kulübü maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

KARŞILAŞMANIN TARİHİ VE SAATİ

Artı Değer Van Spor FK - Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü karşılaşması 23 Şubat Pazar günü saat 14.00’de Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak. Siyah – kırmızılı temsilcimiz, ilk devrenin 7.hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 1 – 1 berabere kalmıştı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 12 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldığı grubunda 41 puanla 5.sırada yer alırken, konuk ekip Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ise 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldığı grupta 34 puanla 8.sırada bulunuyor.