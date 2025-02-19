Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 60 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, bu yıl 6 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılmasıyla gaza erişimi olan yerleşim yeri sayısının 913'e yükseldiğini belirtti.

Bayraktar, bu yıl sonunda 96 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılmış olacağına işaret ederek, 2026 sonu itibarıyla 1053 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti iktidara geldiğinde tüm yerleşim yerlerini doğal gazla buluşturma hedefini ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "O dönem 5 ilde olan doğal gazı bugün 81 ile yayarak adeta bir sessiz devrim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bayraktar, köylerden de doğal gaz talepleri gelmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla oluşturduğumuz doğal gaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 72,3 milyon vatandaşımızın doğal gaza erişimi var. Halihazırda yaklaşık 232 bin kilometrelik doğal gaz iletim ve dağıtım ağı bulunuyor. Yaklaşık 19,5 milyon konutta şu anda doğal gaz var. Bu konutların 3 milyonu Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazı kullanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 7 milyon metreküplük üretimi 9 milyon metreküpün üzerine çıkartarak daha fazla haneye Karadeniz gazını ulaştıracağız."