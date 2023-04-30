TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, deplasmanda Sarıyer Spor'u 3-2 mağlup etti. Vanspor'un follerini Emrah, Utku ve Hasan kaydederken, rakip Sarıyer'in gollerini ise Taha ve Altuğ kaydetti.

Rakibini 3-2 mağlup eden Vanspor, 68 puanla 5. Sırada yer aldı.

Ev sahibi Sarıyer sahaya; Ümitcan Yıldız, Erdinç Pekgöz, Işık Kaan Arslan, Muharrem Doğan, Serhat Ahmetoğlu, Berkay Görmez, Ramazan Çevik, Salih Akçay, Altuğ Taş,Taha Dönmez, Efe Geçim ilk onbiri ile çıkmıştı.

Vanspor ise sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Emhar Tacir, Hasan Bilal, Emre Oymak, Barış Sağır, Utku Şen ve Tayyib Kanarya ilk onbiri ile çıkmıştı.