Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde iklim kriziyle mücadeleyi önceliklendiren Garanti BBVA'nın 2021 yılında Deniz Temiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla Marmara Denizi'nde başlattığı ‘Mavi Nefes’ projesi, bu kez Türkiye'nin doğusuna Van Gölü'ne uzandı. Göl ve çevresinde yaşanan kirlilikle baş etmek adına ‘Ahtapot 6’ deniz süpürgesi, 12 ay boyunca Van Gölü'nde faaliyet gösterecek. Van Gölü'ndeki su kirliliğini azaltarak biyoçeşitliliğin korunmasına fayda sağlayacak olan Mavi Nefes projesi ile birlikte bölge halkında çevre bilincinin artmasına da katkıda bulunulması hedefleniyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesine getirilen ‘Ahtapot 6’ adlı deniz süpürgesi, Tatvan ilçesi sahil kıyısına indirildi. İndirilen deniz süpürgesine ilgi yoğun olurken, Van Gölü ise Mavi Nefes projesinin ulaştığı üçüncü bölge oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Yaklaşık 4 yıl önce Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un destekleriyle proje çerçevesinde Van Gölü’nde temizlik çalışması başlatıldı. Van Gölü’ndeki dip taramalarına Van’da 2021 yılında başlandı, ardından 2022 yılında ilçemiz Tatvan’da devam etti. Bu projemiz çerçevesinde Garanti BBVA ve TURMEPA işbirliğinde gerçekleşen bu çalışmaya büyük destek geldi. Ahtapot 6 adlı deniz süpürgesi, yaptığımız Van Gölü’ndeki dip temizliğine destek vererek yüzey temizliğini yapacak. İşbirliği içerisinde olduğumuz kurumlarla birlikte Tatvan Belediyesi olarak Van Gölü'müzü eskisi gibi mavi yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kulandı. İHA