Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik dün yapılan çalışmalarda bir araçta 13 parça halinde 14 kilogram metamfetamin, 14 parça halinde 7,1 kilogram eroin, 4 parça halinde 3 kilogram toz esrar, 9 parça halinde 4,1 kilogram skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda toplam 40 parça halinde 28,2 kilogram uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta yakalanan Z.A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Tutuklanan kişinin doktor olduğu öğrenildi.