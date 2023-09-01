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WanHaber – ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ligin 2. haftasında kendi seyircisi önünde ilk maça çıkacak Van Spor, ligde ikide iki yaparak yoluna devam etmek istiyor.

Van Spor FK, ligin ilk haftası Bucaspor 1928 ile deplasmanda karşılaştı. Maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı siyahlı ekip, lige iyi bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Bucaspor karşısında iyi bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Van Spor FK, geçen haftaki oyununu bu hafta Adıyaman FK karşısında da sahaya yansıtmak istiyor.

İKİ TAKIM 6 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İki takım tarihinde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Van Spor 3 galibiyet alırken, 1 maçı ise Adıyaman FK kazandı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Tarihinde 7. kez karşılaşacak iki takım galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.

Adıyaman FK, geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında evinde Diyarbekirspor ile karşı karşıya geldi. Evinde Diyarbekirspor’a 2-1 yenilen sarı yeşilli ekip, Van Spor karşısında puan ya da puanlar arayacak.

Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumunda 16:00’da oynanacak maçı hakem Berkay Erdemir yönetecek. Maçta, Ahmet Şimşek, Uğur Başdaşı yardımcı hakem olarak, Berk Çekal ise 4. hakem olarak görev yapacak.

Kendi taraftarı önünde sezonun ilk maçına çıkacak Van Spor’da taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci