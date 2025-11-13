Trendyol 1. Lig'de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Milli ara nedeniyle 4 günlük izin yapan futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu nezaretinde Ankara'da toplanarak, 23 Kasım’da Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarının startını verdi.

Ligde oynanan son maçta kötü bir mağlubiyet yaşayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kendi sahasında kazanarak moral bulmak istiyor.

Ankara'da başlayan hazırlıklara ilişkin olarak siyah - kırmızılı temsilcimizden yapılan açıklamada; "Oyuncularımız ve teknik heyetimiz, milli arayı Ankara’da kamp programı dahilinde değerlendirerek hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarını sürdürecektir" denildi.