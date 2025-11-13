Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde, saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

4,7 büyüklüğündeki depremin 12,31 kilometre derinlikte, 4,2 büyüklüğündeki depremlerin ise 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu sarsıntıların ardından saat 07.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem de 7,01 kilometre derinlikte meydana geldi.