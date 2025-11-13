Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasına, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, "Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz'ı, Binbaşı Nihat İlgen'i, Binbaşı Serdar Uslu'yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir'i, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'yi, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ı, Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ı, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'i, yolcu ekibinden Üsteğmen Emre Mercan'ı, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ı, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ı, Astsubay Başçavuş İlker Aykut'u, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'u, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'yı, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ı, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'yu, Uzman Çavuş Cem Dolapci'yi ve Uzman Çavuş Emre Sayın'ı rahmetle yad ediyorum.

Cenabıallah şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz; her ne şekilde olursa olsun vatanının, milletinin, devletinin güvenliği için canını vermek hiç şüphesiz fedakarlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür, en onurlusudur. Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkansız şükran borcumuz bulunuyor. 86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum."

"Dün gece 46 kişilik kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık"

Olayın haberini alır almaz Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhataplarıyla temas kurduğunu belirten Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının süratle başlatıldığını söyledi.

Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla işbirliği içinde insansız hava araçlarının hemen harekete geçirildiğini bildiren Erdoğan, "Aynı gün akşam saat 17 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordona alındı. Yine dün gece 46 kişilik kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile ardından Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonla görüştük." ifadesini kullandı.

"Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz"

Türk milletiyle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan halklarını da büyük bir üzüntüye gark eden elim olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gürcistan makamları bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve işbirliğini sergiliyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı şekilde gerekli her türlü desteği, her türlü katkıyı veriyor. Milletim şundan emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti devletiyle birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkanları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak, olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığımız ve iletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler.

Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum."

"Kasım ayı hem partimizde hem de Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını ihtiva etmektedir."

Dava, fikir ve aksiyon adamı, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda, ne rütbe var, ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan. Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük." dizelerini okuyan Erdoğan, kutlu davaya omuz veren herkese minnet duygularını ifade etti.

Toplantının tüm teşkilat, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kasım ayı hem partimizde hem de Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını ihtiva etmektedir. Dönemin gazetelerinin 'Anadolu İhtilali' manşetini attığı 3 Kasım 2002 seçimlerinde Türkiye'yi yönetmek için milletimizden ilk defa icazet aldık. Seçimlerden 15 gün sonra 58'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini kurarak, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza başladık. O günden bu yana tam 23 sene geçti. İktidardaki 23 yılımızın her anını, her gününü Allah'a sonsuz hamdolsun hep hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla geçirdik. Çok partili demokrasi tarihimizde hiçbir yönetime nasip olmayan başarılara, milletimizin hayır dualarına ve girdiğimiz tüm seçimlerde büyük desteğine mazhar olduk.

23 yıllık süreçte hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesine girmedik, yürümedik. Nice engelle, nice saldırıyla, nice badireyle, nice ihanetle karşılaştık. Hatırlayın, milletimizin namusumuza emanet ettiği iradeyi gasp etmek isteyenler çıktı. Tahriklerle, komplolarla, iftira ve ithamlarla üzerimize gelenler oldu. Sınır tanımadılar, ilke tanımadılar. Ellerindeki her aracı, her imkanı, her fırsatı bize karşı kullanmaktan asla çekinmediler. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa, biz de 23 sene boyunca taşlandık. Kimi zaman medya kimi zaman tetikçi kalemler tarafından kimi zaman vesayet odakları kimi zaman terör örgütleri tarafından, kimi zaman çıkarları tehlikeye giren uluslararası güçler tarafından hedef alındık."

"Bu değişime birlikte imza attık"

Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla içeride olduğu kadar dışarıda da partisine yönelik büyük tuzaklar kurulduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu tuzaklara düşen arkadaşlarının olduğunu, neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, sabırlarını yitirmediklerini, öfkeye kapılmadıklarını, sağduyu ve serinkanlılıklarını bir an olsun kaybetmediklerini söyledi.

Milletin engin ferasetiyle oynanan oyunları gördüğünü belirten Erdoğan, milletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, desteğini ve hayır duasını esirgemediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet etmeyi Ankara'ya sıkışıp kalmak sananların aksine, 23 yıldır ülkenin 81 vilayetine, 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın, oy tercihi ne olursa olsun insanların gönlüne girmenin mücadelesi içinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"23 yıla o kadar çok sayıda eser sığdırdık ki bunların kahir ekseriyetini artık biz bile hatırlamıyoruz. İcraat ve yatırımlarımızı tek tek saymaya kalksak, buna değil saatler inanın günler bile yetmez. Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemizin çehresini değiştirmekle kalmadık, bundan çok daha önemlisi rakiplerimizi dönüştürdük. Yıllarca antidemokratik güçlerin yelkenlerini şişirmesiyle siyaset yapanlar, gönülsüz de olsa en azından zahirde milli iradeyle barışmak, milletin tercihine saygı duymak zorunda kaldı. Millete 'bidon kafalı' diyen, 'göbeğini kaşıyan adam' diyen, 'dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi' diyen zihniyet, yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. İmtiyazlıların, mütegallibenin, kerameti kendinden menkul elitlerin, milletin kesesinden geçinen tüfeylilerin saltanatına son verdik. Bunu birlikte başardık. Bu değişime birlikte imza attık. Biliyorum beyefendiler rahatsız olacak. Ama şu gerçeği Türk siyasetinin son çeyrek asırdaki serencamını bilen herkes kabul ve tasdik ediyor. Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin kutup yıldızı olarak işte bu kadroyu, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı görüyor."

"Rakiplerimizin kalite ve kalibresini yükseltebiliyorsak ne mutlu"

Erdoğan, ülkenin bekasının garantisi olmasının yanı sıra AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, demokratik siyasetin mihenk taşı olarak da önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Bugün tartışmasız şekilde Türkiye'de siyasetin rotasını, eksenini, ana omurgasını ve çerçevesini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tayin ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Açık söyleyeyim, biz bundan şikayetçi değiliz. Rakiplerimizin kalite ve kalibresini yükseltebiliyorsak ne mutlu bize. En nihayetinde taklitler aslını büyütür, güçlendirir." diye konuştu.

Siyasette nezaket dersini almayı unutanların olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bunların başında da CHP'nin yeni Genel Başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk. Seleflerine kıyasla yeni Genel Başkanın, Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz. Biz kendimize ve milletimize saygımız gereği elbette bunların seviyesine inmedik, bundan sonra da inmeyeceğiz. 'Üslubu beyan ayni ile insan' diyor. Bu şahsın geçen hafta bize, yargı mensuplarımıza ve kamu görevlilerimize yönelik kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz."

AK Parti tecrübesinin, İslam dünyasında da önemli bir referans kaynağı olduğuna işaret eden Erdoğan, Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya birçok yerde AK Parti'nin çok yakından takip edildiğini, hukuk ve demokrasi zemininde yürüttükleri başarılı mücadelenin örnek alındığını söyledi.

"Aynı sevda ile millete ve memlekete hizmet için koşturuyoruz"

Demokrasi kültürü, devlet yönetme tecrübesi ve güçlü teşkilat yapısıyla AK Parti'nin, yurt dışında da milyonlara yol gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda dünyada da bir AK Parti gerçeğinden bahsediyoruz. Bundan büyük bir kıvanç duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle tüm il başkanlarımıza ve yönetimlerine, onların şahsında tüm ilçe, belde başkan ve yönetimlerine, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, partimize ve milletimize yaşattıkları bu başarılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 23 yıl boyunca şehirlerine aşkla hizmet eden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarımızı, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimizi de tebrik ediyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız yol arkadaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bundan 23 sene önce hangi niyetlerle, hangi gayeyle siyaset yapıyorsak, bugün de aynı değerlerin rehberliğinde siyaset yapıyoruz. 23 yıl önce hangi ilkeleri savunuyorsak, bugün de aynı prensiplerin izinden gidiyoruz. 23 yıl önce nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla, aynı aşkla, aynı sevda ile millete ve memlekete hizmet için koşturuyoruz."

En küçük rehavete kapılmadan kibre ve tekebbüre meyletmeden, en küçük ihmale mahal vermeden 7 gün 24 saat azimle çalışacaklarının altını çizen Erdoğan, "Teşkilatla ahenk içinde olacak, genel merkez birimlerimizle irtibatımızı her zaman çok sıkı tutacak, kabinedeki arkadaşlarımızla eşgüdüm içinde hareket edeceğiz." dedi.

"Milletle bağımızı daha da güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı genel merkez gibi AK Parti il, ilçe ve belde teşkilatlarının kapısının da tüm vatandaşlara ardına kadar açık olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Aynı şekilde AK Partili belediyeler milletimizin emrinde ve hizmetindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren 30 yılı aşkın süredir hep bu hassasiyetle siyaset yaptık, bundan sonra da bu çizgimizi koruyacağız. Milletle bağımızı daha da güçlendireceğiz. Bu salondaki her bir kardeşim milletin emanetini bize, bizim emanetimizi milletimize ulaştırmak adına bu görevlerde bulunuyor. Her biriniz milletin derdini bize, bizim çözümümüzü milletimize anlatmak üzere bu toplantılara katılıyorsunuz. İllerinize döndüğünüzde bu şuurla hareket etmenizi bekliyor, emanetimize, derdimize, gayretimize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim aşkımızı, şevkimizi, sevdamızı daim eylesin diyorum."

Erdoğan, halktan, sokaktan ve vatandaştan kopuk siyaset olmayacağını, bundan ülkeye ve millete hayır gelmeyeceğini belirterek, "Bugüne kadar gözümüzü ve kulağımızı bir an olsun milletten ayırmadık. İktidarda bulunmanın sorumluluğu, rahmetli Erbakan hocamızın o veciz ifadesiyle 'hayra motor, şerre fren' olmayı da gerektirir." diye konuştu.

"Fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz"

Halka hizmet etmenin yanı sıra milletin faydasını gözetmek ve çıkarlarını korumakla da mükellef olduklarını dile getiren Erdoğan, "Hep söylüyorum. Biz aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız." dedi.

Erdoğan, emlak vergilerindeki artışla ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkilerin yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin, hatta bazı bölgelerde yüzde 18 bin 700'lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Tıpkı 'ucuzlatacağız' dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi, maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez."

Daha önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu konuyu detaylı şekilde değerlendirdiklerini anımsatan Erdoğan, "İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi, haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Şehitleri rahmetle yad eden, tüm millete başsağlığı ve şehit ailelerine sabır dileyen Erdoğan, görevi devreden il ve ilçe başkanlarına hizmetleri için teşekkür etti, yeni görev alan başkanlara başarı diledi.