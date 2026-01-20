Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında kırmızı-siyahlı ekip, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk edecek. Mücadele, 24 Ocak Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Ligde 22. hafta karşılaşmaları, 23 Ocak Cuma günü oynanacak Adana Demirspor A.Ş. – Bandırma Spor müsabakasıyla başlayacak. Hafta, pazartesi günü Sakaryaspor A.Ş. – Sipay Bodrumspor FK karşılaşmasıyla sona erecek.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise cumartesi günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi ağırlayacak.

VANSPOR GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Yeni transferlerin de katkısıyla sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Vanspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

YENİ TRANSFER İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Hafta sonu deplasmanda Esenler Erokspor ile berabere kalan Vanspor, karşılaşmanın ardından 1 günlük izin yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, dün itibarıyla Iğdır FK maçı hazırlıklarına başladı. Kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdüren Vanspor’da, yeni transfer Alper Emre Demirol da ilk antrenmanına çıktı.

SON 2 MAÇTA GALİBİYET YOK

Van ekibi, ligin ikinci devresinde oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sahasında oynayacağı karşılaşmayı çıkış maçı olarak gören Van ekibi, mutlak galibiyetle yeniden yükselişe geçmek istiyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

İmaj Altyapı Van Spor FK – Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, 24 Ocak Cumartesi günü, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Temsilcimiz kırmızı siyahlı Vanspor, ligde geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 28 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Alagöz Holding Iğdır FK ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk devresinde Iğdır’da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermiş, iki ekip sahadan 1’er puanla ayrılmıştı.

