İmaj Altyapı Van Spor FK, Alagöz Holding Iğdır FK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlı Van ekibinin galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin bilet fiyatları açıklandı. Konuk ekip taraftarları için ise sembolik bir ücret belirlendi.

Temsilcimiz, karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, Iğdır ekibini mağlup ederek puan sıralamasında yeniden çıkışa geçmek istiyor. Her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler mücadeleyi heyecanla beklemeye başladı.

Karşılaşmayı tribünlerden takip etmek isteyen kırmızı-siyahlı Van ekibi taraftarları, bilet fiyatlarını merak ediyordu.

İŞTE BİLET FİYATLARI

İmaj Altyapı Van Spor FK – Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı.

Doğu ve Batı Maraton Tribünü: 150TL

Kale arkası: 75 TL

Misafir Tribünü: 1 TL

Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde İmaj Altyapı Van Spor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki karşılaşma, 24 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Temsilcimiz kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibiyle oynadığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.