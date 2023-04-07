TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor FK. As başkanı Özcan Kara tarafından teknik heyet ve futbolculara kritik Ankara Demirspor maçı öncesi moral yemeği verildi.

İpekyolu caddesinde bulunan bir restaurant'ta verilen iftar yemeğine; yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Vanspor FK. As Başkanı Özcan Kara, yemek sonrası yaptığı konuşmada, “Ankara Demirspor maçı öncesi teknik ekibimiz ve oyuncularımızla güzel bir ortamda hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık.

Takımın başarısının, herkesin başarısı olacağını ifade eden Kara, "Bizlerde tüm Van halkı gibi 'O Sene Bu Sene' diyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Vanspor'a verdiğimiz desteği bundan sonra da sürdüreceğiz.

Vanspor'umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

Vanekspres