Son haftalarda gösterdiği iyi performansa rağmen, geçtiğimiz hafta Sarıyer deplasmanında kötü bir mağlubiyet alan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, o yenilgiyi unutarak yeniden yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 14. hafta mücadelesinde sahasında Ankara temsilcisini ağırlayacak. 13. haftanın ardından 1. Lig ekipleri milli ara nedeniyle dinlenmeye geçmişti.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, verilen 4 günlük aranın ardından 12 Kasım Çarşamba günü Ankara’da toplandı ve 23 Kasım’da sahasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

ÇİFT ANTRENMAN İLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kendi tesislerinin yapımı henüz tamamlanmadığı için hazırlıklarını dışarıda sürdüren Van ekibi, Teknik Direktör Hakan Kutlu öncülüğünde Ankara’da gerçekleştirdiği kampta fiziksel ve taktiksel çalışmalarını günlük çift antrenman yaparak yoğun tempoda sürdürüyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Ankara’daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Van’a dönecek.

MÜCADELE NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig’in 14. hafta heyecanı 21 Kasım’da başlayacak ve 24 Kasım’da sona erecek.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Van ekibi, sahasında alacağı galibiyetle yeniden moral bulmayı, ligdeki yükselişini sürdürmeyi ve rakibi ile arasındaki puan farkını arttırmayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ FARK 3 PUAN!

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 20 puan toplayarak 7. sırada yer alırken; rakip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.