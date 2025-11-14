Doç. Dr. Sarıkaya, American Heart Association (AHA) 2025’te sunulan 466 kişiyle yapılan prospektif kohort çalışmasına dikkat çekerek, uydu verileriyle ölçülen gece ışık düzeyinin, PET/BT ile değerlendirilen amigdala aktivasyonu ve aort inflamasyonu ile bağımsız şekilde ilişkili bulunduğunu söyledi.

10 yıllık takipte 79 majör kardiyovasküler olayın (MACE) izlendiğini belirten Sarıkaya, gece yapay ışığa maruziyette her 1 standart sapma artışın, 5 yılda yüzde 35; 10 yılda ise yüzde 22 daha yüksek MACE riskiyle ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

“BEYİN-STRES-DAMAR EKSENİ ÜZERİNDEN ETKİ EDİYOR”

Araştırmanın bulgularının, gece yapay ışık maruziyetinin “uyku bozulması- amigdala aktivasyonu- sempatik aktivasyon- damar inflamasyonu” zinciri üzerinden biyolojik stres yanıtını artırdığını gösterdiğini belirten Sarıkaya, bunun uzun vadede kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırladığını ifade etti.

“YATAK ODASINI KARARTMAK KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ”

Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, vatandaşlara özellikle gece ortamının mümkün olduğunca karanlık tutulması yönünde önerilerde bulunarak, “Gereksiz ışıkları kapatın. Yatak odasının ışık almamasına özen gösterin. Parlak ekranları (telefon, bilgisayar, tablet) yatmadan en az 1 saat önce kapatın. Mümkünse karartma perdeleri kullanın. Bu basit önlemler uyku kalitesini artırır, beyin stresini azaltır, damar iltihabını düşürür ve uzun vadede kalp hastalıkları riskini anlamlı ölçüde azaltır.” dedi.