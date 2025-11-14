Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2025 yılı Ocak-Ekim dönemindeki işe yerleştirme verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanana verilere göre, kurum; ülke genelinde toplam 1 milyon 298 bin 953 kişinin istihdam edilmesine aracılık ederken, Van ilinde ise 9 bin 101 bireyin iş bulmasına katkı sağladı.

Van’da 2025 yılı Ekim ayında ise Van genelinde bin 262 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi. Bir önceki ay ise Van’da istihdam edilen kişi sayısı toplam bin 110 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de Malatya’dan sonra İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı ikinci il oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Malatya’da nüfus 746 bin 322 kişi olarak kayıtlıyken, 2025’in ilk 10 ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı 15 bin 341 oldu. Bu rakam, Malatya nüfusunun yaklaşık yüzde 2,06’sına denk geliyor; yani her 100 kişiden yaklaşık 2’si İŞKUR üzerinden iş bulmuş durumda. Van’da ise nüfus 1 milyon 120 bin 572 kişi olarak açıklanırken, aynı dönemde işe yerleştirilenlerin sayısı 9 bin 101’de kaldı. Bu da Van nüfusunun yaklaşık yüzde 0,81’ine karşılık geliyor; yani her 100 kişiden yaklaşık 0,8’i İŞKUR sayesinde istihdam edilmiş oldu.