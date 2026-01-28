Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bandırma Spor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig’de 23. hafta heyecanı, 30 Ocak Cuma günü İstanbulspor A.Ş. – Atakaş Hatayspor mücadelesiyle başlayacak ve 2 Şubat Pazartesi günü Esenler Erokspor – Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasıyla sona erecek. Bu hafta sonu temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise deplasmanda Bandırma Spor’a konuk olacak.

GÜÇ VE KUVVET ODAKLI PROGRAM UYGULANDI

Hafta sonu oynanan Iğdır FK karşılaşmasında alınan galibiyetin ardından moralli olan kırmızı-siyahlı ekip, zorlu Bandırma Spor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, salon çalışmasıyla güç ve kuvvet odaklı bir program uygularken, sahada da taktik antrenman yapıyor.

KARŞILAŞMA 1 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 1 Şubat Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Bandırmaspor’a konuk olacak. Saat 13.30’da başlayacak mücadelede Vanspor, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Bandırmaspor 2-1 kazanmıştı.

Ligde Van ekibi 31 puanla 11. sırada yer alırken, ev sahibi Bandırma Spor ise 33 puanla 8. sırada bulunuyor.