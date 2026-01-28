Türk arabesk müziğinin güçlü sesi olan şarkıcı Hakan Taşıyan, geçirdiği kalp krizi sonrası Ankara’daki bir hastanede tedavi görüyor.

Taşıyan’ın, daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçirmiş olması doktorları zor bir karar süreciyle karşı karşıya bıraktı.

Anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda tereddüt yaşayan hekimler, konuyu sağlık kuruluna taşıdı. Kurulun değerlendirmeleri sürüyor.

CUMHUHRBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taşıyan’ın tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esenboğa Havalimanı’nda bir araya gelmişti.