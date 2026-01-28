Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 3’ü kamu görevlisi 8 şüpheli hakkında Van, Hakkari ve İstanbul'u toplam 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen faaliyette; 1 adet otomobil, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet epikriz raporu, 2 adet sağlık kurulu raporu ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheliler H.A.B., M.K.A., F.U., I.B., S.U., C.B., B.S. gözaltına alınmış, A.S. isimli şahsı yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.