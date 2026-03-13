Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 13’ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 64 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı ve yoğurt gibi ürünler yer aldı. Bir markanın ‘dana sucuk’ ibaresiyle sattığı üründe sakatat tespit edildi. Yine bir firmanın ‘siyah çay’ ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşhanede de et kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildiği belirtildi.