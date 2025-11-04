Van Spor – Sakaryaspor maçı oynandığı esnasında rakip taraftarların bulunduğu tribünlerde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bu olayın ardından Sakaryaspor taraftarları ve kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden, kötü tezahürat ve yabancı madde atımı gibi iddialar gündeme getirildi.

Bu gelişmeler üzerine Van Spor eski Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Van halkına ve futbolun birleştirici ruhuna vurgu yaptı.

Bozkurt, paylaşımında Van halkının vatanseverliği, misafirperverliği, samimiyeti ve dürüstlüğü ile tanınan bir şehir olduğunu belirterek, ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

“HER İKİ TAKIM DA FUTBOLUN GÜZELLİKLERİNİ SUNDU”

Bozkurt paylaşımında, “Van Spor ile Sakaryaspor arasında oynanan maçta saha dışında neler yaşandığını bilmemekle beraber, Van Spor’da yaklaşık 2,5 sene çalışmış bir futbol adamı olarak Van halkının vatanseverliğine, samimiyetine, dürüstlüğüne, misafirperverliğine ve birçok güzelliğine bizzat şahit oldum. Ayrıca maçta her iki takım da kazanmak adına sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak futbolun güzelliklerini sundular.” dedi.

“AYRIŞMAYA SEBEBİYET VERECEK AÇIKLAMALARA DÖNÜŞMEMESİ GEREKİYOR”

Mağlubiyetlerin olgunlukla karşılanması gerektiğine vurgu yapan Bozkurt, “Değerli yöneticilerimizin camialarından gelen kazanma baskılarını anlamakla beraber, futbolun doğasında yer alan mağlubiyetlerin olgunlukla karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu kayıpların, futbolun ruhu olan insanları bir araya getirme amacına zarar verecek ve ayrışmaya sebebiyet verecek açıklamalara dönüşmemesi gerektiğine düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.