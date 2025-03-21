Bir yandan play- off yolunda yerini garantilemeye çalışan Van ekibi öte yandan düşme hattından uzaklaşmak isteyen Diyarbakır ekibi zorlu maçta karşı karşıya gelecek.

Van Atatürk Şehir Stadında 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak karşılaşmada hakem Egemen Artun düdük çalacak.

Şükrü Mert ve Mehmet Özgür İşbilen’in yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Mustafa Ünver de 4. hakem olarak görev alacak.

İlk devre karşılaşmasında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK rakibi Diyarbekir Spor AŞ’yi deplasmanda 1-0 yenerek hanesine 3 puan yazdırmıştı.