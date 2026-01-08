Lig’de 2. devrenin ilk karşılaşmasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında Bolu ekibini ağırlayacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, taraftarı karşısında 3 puanı almak istiyor.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Van ekibi, yarın (9 Ocak Cuma) sahasında Boluspor’u konuk edecek. 2. devreye galibiyetle başlamak isteyen kırmızı siyahlı Van ekibi, yeni transferleriyle beraber taraftarı karşısında ter dökecek.

MAÇIN HAKEMLERİ

Yarın Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak İmaj Altyapı Van Spor FK - Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Samet Özkul ve Onur Gülter’in yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Ömer Faruk Gültekin görev alacak.