Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı - siyahlı Van ekibi, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor.

3 puan için taraftarı önünde mücadele edecek olan Van ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken bilet fiyatları da açıklandı.

Ligin ilk maçında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanmayı başaran Van temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında da galibiyet alarak puan sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekleyen kırmızı siyahlı Van ekibi taraftarları, bilet fiyatlarını merak ediyordu. Fiyatlar belli oldu.

İŞTE BİLET FİYATLARI

İmaj Altyapı Van Spor FK – Boluspor karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Ev sahibi Doğu- Batı maraton: 150 TL

Kale arkası: 75 TL

Misafir tribünü: 195 TL

Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden bugün itibarıyla satışa sunuldu.