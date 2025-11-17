İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 23 Kasım Pazar günü kendi sahasında ve seyircisi karşısında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Kırmızı – siyahlı temsilcimiz bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, mutlak galibiyet amaçlıyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, milli arayla beraber hafta sonu oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını Ankara devam ettiriyor. Hafta içi Van’a gelmesi beklenen kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını burada tamamlayacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, taraftarı karşısında iyi bir oyunla sonuca ulaşmak istiyor.

Karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyecek olan sporseverler, mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasındaki mücadele, 23 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı sporseverler TRT Spor’dan canlı olarak izleyebilecek.