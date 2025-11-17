Van'da 2 günden bu yana etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Kavuşahap Dağları'nın uzantısı olan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve Bahçesaray yolu üzerinde bulunan Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi, beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte bölgede hava sıcaklıkları önemli bir düşüş yaşadı. Karın yavaşça yere örtmesiyle, Van'ın doğal güzellikleri daha da büyüleyici hale geldi. Artos Dağı'nın zirvesi ve Karabet Geçidi, karla kaplanarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.