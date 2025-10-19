İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Altyapı Sorumlu Başkanı Abdurrahim Seven ve altyapıdan sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Beler, hem sportif başarı hem de oyuncu yetiştirme hedeflerine vurgu yaptı.

“ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

İmaj Altyapı Van Spor FK Altyapılar Sorumlu Başkanı Abdurrahim Seven, amaçlarının hem sportif başarı hem de oyuncu gelişimi olduğunu vurgulayarak, “Biz bu işin içerisinde hem futbolcuların gelişimi açısından hem de başarı açısından elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Daha yapacağımız çok iş var. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp namağlup şekilde Türkiye Şampiyonası’na bu çocuklarımızı götürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA VAN’I TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Altyapı olarak çocukların gelişimi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Seven, “Önceliğimiz bu çocukları takıma kazandırmak, onların elinden tutmak. Her kategoride U14, U15, U16, U17 ve U19 gruplarında çocuklarımızın hem özel hayatlarında hem futbol hayatlarında gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Biz bu yüzden buradayız. İnşallah U19 grubumuzla elimizden gelenin en iyisini yaparak namağlup şekilde Türkiye Şampiyonası’na gidip Van’ımızı güzellikle ve gururla temsil edeceğimize inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“AMACIMIZ, A TAKIMA FUTBOLCUYU KAZANDIRMAK”

İmaj Altyapı Van Spor FK Altyapılardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Beler ise, altyapının gücüne ve sürdürülebilir başarıya dikkat çekerek, “Şu anda altyapı olarak önceliğimiz, bu memleketin çocuklarını futbola kazandırmak. Amacımız, A takıma elimizden geldiğince en fazla futbolcuyu verebilmek. Her kategoride U14, U15, U16, U17, U19 gençlerimizi kendi bünyemizde başarılı bir şekilde Van Spor’a kazandırmak istiyoruz. Şu anda namağlup bir şekilde 15 puanımız var. Önümüzdeki hafta Ağrı ile oynayacağız. Ağrı’dan alacağımız 3 puanla puan farkını açmayı hedefliyoruz. Bu yılki hedefimiz U19 grubuyla Türkiye Şampiyonası’na katılmak ve sesimizi tüm Türkiye’ye duyurmak.” dedi.

“5-6 FUTBOLCUNUN A TAKIMA ÇIKMASI BİLE KULÜBÜ CİDDİ MALİYETLERDEN KURTARIR”

Altyapı çalışmalarını Abdurrahim Seven Başkan ile uyum içinde sürdürdüklerini belirten Beler, “Çocuklarımızla abi-kardeş ilişkisi içinde, mutlu bir aile ortamında çalışıyoruz. Elhamdülillah, şu anda kayıpsız gidiyoruz. Hem futbolcu yetiştirip hem başarı elde edeceğiz. Her yıl dışarıdan 20-25 futbolcu almak yerine kendi öz kaynağımızı kullanarak Van Spor’u 90’lı yıllardaki gibi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Kendi futbolcularımızı yetiştirmek kulüp bütçesine büyük katkı sağlar. Nasıl ki iş dünyasında öz sermaye ne kadar güçlüyse başarı da o kadar kalıcı olur; futbolda da aynı mantık geçerlidir. Altyapın ne kadar güçlü olursa üst yapıya o kadar destek verirsin. 5-6 futbolcunun A takıma çıkması bile kulübü ciddi maliyetlerden kurtarır.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN SADECE FUTBOLUYLA DEĞİL, HAYATIYLA DA İLGİLENİYORUZ”

Beler, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Teknik ekibimiz oldukça iyi. Hocalarımızın hepsi işini bilen, deneyimli insanlar. Koordinatörümüz Fahri Baştürk hocamızın önderliğinde her hafta değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Her maç sonrası grupların analizlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın sadece futboluyla değil, özel hayatlarıyla da ilgileniyoruz. Aileleriyle iş birliği içindeyiz. Çünkü çocuklarımızı sadece sporla değil, yaşam tarzlarıyla da kazanmak istiyoruz. Bir büyükleri, abileri ve yöneticileri olarak onların ellerinden tutmaya her zaman hazırız.”