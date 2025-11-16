Van Spor’da alt yapı doludizgin ilerliyor. U 19 takımı namağlup ve lider olarak yoluna devam ediyor.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Altyapı Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Beler, altyapılara ilişkinolarak Wanhaber’e önemli açıklamalarda bulundu. Beler, “İki haftalık dinlenme arasından sonra Çarşamba günü Tatvan İdmanyurdu Spor ile sezonu açtık. 4-1’lik galibiyetle liderliğimizi sürdürdük. Şimdi önümüzde zorlu Erzurum deplasmanımız var. Oradan da puanlarla dönersek liderliğimizi pekiştirip yolumuza sağlam şekilde devam edeceğiz.” dedi.

“TAKIMIMIZA VE HOCALARIMIZA GÜVENİMİZ TAM”

Altyapı takımlarının performansını da değerlendiren Beler, “Dörtlü bir periyot içerisindeyiz. Kalan periyotlarda da üst sıralarda yer alarak hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz. Her kategoride elimizden gelenin en iyisini yaparak başarıyı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Çocuklarımıza, takımımıza ve hocalarımıza güvenimiz tam. Namağlup devam ediyoruz ve bu başarının en büyük nedeni bir ekip olmamız.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINA KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasındaki uyumun başarının temelini oluşturduğunu belirten Beler, “Değerli yöneticimiz Abdurrahim Seven ve genel koordinatörümüz Fahri Baştürk ile sürekli irtibat halindeyiz. Her antrenmanı ve maçı tüm kategorilerde takip ediyor, çocuklarımıza dokunmaya ve hayatlarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Onlarla iletişim halinde olduğumuz için başarı da beraberinde geliyor.” diye konuştu.

“BİZLER FUTBOLCULARIMIZIN YANLARINDA VE DESTEKÇİYİZ”

Altyapıdan A takıma oyuncu kazandırma süreci hakkında konuşan Beler, “Bu konu için henüz erken. Çocukları motive ve hazır bir şekilde yetiştirip yukarıya göndermek önemli. Göndermek kolay ama orada kalmaları kritik. Bizler futbolcularımızın yanlarında ve destekçiyiz. Sezon uzun ve 2026 Mayıs ayının sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek. Bu süreçte ne kadar gencimizi üst takımlara kazandırırsak o kadar gurur duyacağız.” dedi.

“EN ÖNEMLİ UNSUR, ÇOCUKLARIN BU İŞİ SEVMESİNİ SAĞLAMAK”

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Altyapı Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Beler, altyapı çalışmaları ve Van futboluna katkı sağlamadaki amaçlarına da değinerek, “Çocuklarımızın hem özel hayatına hem de spor hayatına dokunuyor, onlarla birlikte dertleniyor ve gülüyoruz. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu anlatıyoruz. Bu işin en önemli unsuru, çocukların bu işi sevmesini sağlamak. Altyapı çalışmaları sevgi, emek ve disiplin işidir. Bizler de yönetim olarak bu işe ciddi şekilde kafa yoruyoruz ve Van camiasına örnek olacak şekilde futbolu, başarıyı ve ahlakı anlatmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.