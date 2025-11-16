Emeklilik hesaplamalarında meslek kodunun doğru girilmemesi, planlanan tarihte emekli olmayı engelleyebiliyor. Özellikle yıpranma payı (fiili hizmet zammı) hakkı olan mesleklerde yanlış kod, prim gün sayısını ve emeklilik yaşını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, çalışanların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli kontrol etmesini öneriyor. İşte detaylar...



SGK Uzmanı Melis Elmen, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, çalışanların büyük kısmının meslek kodunu bilmediğini belirtti.

"Bazı dönemlerde kodlar farklı girilmiş olabiliyor. Yıpranma payı olan meslekler –basın, gemicilik, madencilik, sağlık sektörü, kolluk kuvvetleri– için bu çok kritik" diyen Elmen, örneğin satış müdürünün çaycı olarak gösterilmesinin büyük sorun yaratacağını vurguladı.

Yanlış kod, emeklilik müracaatında redle sonuçlanıyor; birey yıpranma hakkını bildiği halde SGK hesaplamasında fark çıkıyor.

Elmen, "En çok şikayet emeklilik başvurusunda geliyor. Birey yıpranması olduğunu düşünüyor, müracaat ediyor ama red alıyor" dedi.

Bu durum, prim gün sayısını eksik göstererek emekliliği 1-5 yıl erteleyebiliyor.

Çalışanlar, şu adımları izleyerek meslek kodunu kontrol edebilir:

e-Devlet Girişi: turkiye.gov.tr üzerinden SGK Hizmet Dökümü sorgulanır.

Meslek Kodu İncelemesi: Dökümde her iş yeri için belirtilen kod, yapılan işe uygun mu kontrol edilir (yıpranma hakkı olan meslekler için ISCO-08 kodları geçerli).

İşverene Bildirim: Yanlışlık varsa işverene yazılı uyarı yapılır.

Resmi Şikayet: Düzeltme olmazsa ALO 170 veya CİMER üzerinden SGK'ya başvurulur.

Yasal Yol: Çözüm sağlanmazsa iş mahkemesinde arabuluculuk ve dava açılır.

Elmen, özellikle maden, sağlık, güvenlik ve basın çalışanlarının düzenli kontrol yapmasını önerdi.

Doğru kodla yıpranma payı (yılda 60-180 gün) emekliliği hızlandırıyor.